لازم ياخد حقه.. خالد الغندور يشيد بقدرات نجم الزمالك



أشاد الاعلامي خالد الغندور، بنجم وسط فريق الزمالك بعد تألقه ووصوله إلى هذا مستوى جيد، وذلك خلال مباراة الفريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما امس في الدوري الممتاز.



وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد اشرف روقا لابد ان يأخذ حقه من الإشادة لما يقدمه مع الزمالك من الموسم الماضي و تطور مستواه مع فيريرا و إلتزامه الكامل"

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وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 6 نقاط يحتلون بها صدارة الدوري.