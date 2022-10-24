الحرب الأوكرانية تشتعل.. روسيا تضرب المنازل وتخلي خيرسون وتعيق صادرات الحبوب

أطلقت روسيا صواريخ وطائرات مسيرة على بلدة ميكولايف الجنوبية التي تسيطر عليها أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير مبنى سكني، محذرة من أن الحرب تتجه نحو "تصعيد غير منضبط" في سلسلة من المكالمات الهاتفية لوزراء الدفاع الغربيين.

وجاء الهجوم على بلدة بناء السفن الواقعة على بعد 35 كيلومترا شمال غربي خط الجبهة في خيرسون في الوقت الذي أمرت فيه روسيا 60 ألف شخص بالفرار من المنطقة "لإنقاذ حياتهم" في مواجهة هجوم مضاد أوكراني.

وقالت الوزارة إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ناقش "الوضع المتدهور بسرعة" في مكالمات هاتفية مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والأتراك.

كما تحدث هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن أبلغ شويجو بأنه "رفض أي ذريعة للتصعيد الروسي". وقال شويجو، دون تقديم أدلة، إن أوكرانيا يمكن أن تصعد باستخدام "قنبلة قذرة"، أو متفجرات تقليدية مغطاة بمواد مشعة.

ووفقا لتقارير إعلامية، لا تمتلك أوكرانيا أسلحة نووية، بينما قالت روسيا إنها تستطيع حماية أراضيها بترسانتها النووية.

نفي أوكرانيا استخدام القنبلة القذرة

ورفض وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الاتهام ووصفه بأنه "سخيف" و "خطير"، مضيفا أن: "الروس غالبًا ما يتهمون الآخرين بما يخططون له بأنفسهم".

وفي بيان مشترك عقب المحادثات، قالت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إنها ملتزمة بدعم أوكرانيا "طالما أن الأمر يتطلب" ورفضت تحذير روسيا من "قنبلة قذرة". وقالوا "لقد أوضحت بلداننا أننا جميعا نرفض مزاعم روسيا الكاذبة بشكل واضح بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها".

وأضافوا "العالم سيرى من خلال أي محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة للتصعيد".

والهجوم الصاروخي الذي وقع أمس الأحد في ميكولايف، قضى على الطابق العلوي من المبنى السكني، مما أدى إلى إرسال الشظايا والحطام عبر ساحة ومباني مجاورة. ولم تسجل أي وفيات.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس الأحد، إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت 12 طائرة مسيرة روسية إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتنفي طهران تزويد روسيا بالأسلحة.

سر استخدام روسيا المسيرات الإيرانية

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى إن روسيا تستخدم الطائرات الإيرانية غير المأهولة لتحل محل الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى التي تشتد ندرة في روسيا.

لكن الوزارة أضافت يوم الاثنين في تحديثها على تويتر، أن جهود أوكرانيا لاحتواء الطائرات بدون طيار كانت ناجحة.

وقوبل التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة حول خيرسون وفي شمال شرق البلاد بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والطائرات بدون طيار على البنية التحتية المدنية، والتي دمرت حوالي 40٪ من نظام الطاقة الأوكراني قبل الشتاء.



وأعلنت الإدارة الروسية في المنطقة، الإثنين، تشكيل ميليشيا محلية، قائلة إن جميع الرجال المتبقين في المدينة يمكن أن ينضموا إليها.

وانسحبت القوات الروسية من أجزاء من الجبهة، وتقوم سلطات الاحتلال بإجلاء المدنيين في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا قبل معركة متوقعة في خيرسون، العاصمة الإقليمية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وخيرسون هي بوابة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

الوضع صعب

وقال وزير التعليم الروسي، سيرجي كرافتسوف، في رسالة بالفيديو "الوضع اليوم صعب. إنه لأمر حيوي أن تنقذ حياتك"، مضيفا: "لن يمر وقت طويل. ستعود بالتأكيد".

أفادت السلطات التي نصبتها روسيا هناك أن السفن غير كافية لنقل الأشخاص عبر النهر في وقت ما يوم الأحد، وألقت باللوم على "زيادة حادة في عدد الأشخاص الراغبين في المغادرة".

وقالت وكالة أنباء انترفاكس إنه تم إجلاء نحو 25 ألف شخص منذ يوم الثلاثاء. وقال الجيش الأوكراني إنه يحقق مكاسب في الجنوب وسيطر على قريتين على الأقل قال إن روسيا تركتهما.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها واصلت الهجمات على البنية التحتية للطاقة والبنية العسكرية الأوكرانية، ودمرت مستودعا كبيرا للذخيرة في منطقة تشيركاسي بوسط البلاد، وصدت هجمات مضادة أوكرانية في الجنوب والشرق. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه الحسابات بشكل مستقل.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة ضربت على نطاق "واسع للغاية".

قال فولوديمير كودريتسكي، رئيس شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، إن الطاقة أعيدت إلى أكثر من 1.5 مليون مدني بعد هجمات نهاية الأسبوع الجماعية على أهداف الطاقة. وتنفي موسكو استهداف المدنيين فيما تسميه 'العملية العسكرية الخاصة' في أوكرانيا.

كما اتهمت أوكرانيا روسيا بإعاقة اتفاق بشأن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، قائلة إن موانئها تعمل فقط بنسبة 25٪ إلى 30٪ من طاقتها.