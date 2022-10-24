طيران الإمارات تعيّن مديرًا جديدًا لعملياتها في مصر

عينت طيران الإمارات عبد الله الزماني مديراً جديداً لعملياتها في مصر، وسوف يشرف على إدارة العمليات التجارية، بما في ذلك مبيعات وخدمات المسافرين والشحن وعمليات المطار.

التحق عبد الله زماني بالعمل لدى طيران الإمارات في عام 2008، وتولى خلال السنوات الأربع عشرة الماضية عدة مناصب إدارية، كان آخرها مدير العمليات التجارية في إندونيسيا قبل انتقاله إلى مصر، خلفاً لإبراهيم غانم الذي أصبح مديراً لمنطقة اليونان وألبانيا.

وقال عبد الله الزماني: "طيران الإمارات علامة تجارية مميزة تقدم باستمرار منتجات وخدمات مبتكرة، ما يجعل السفر أكثر راحة ومتعة لعملائها في مصر وفي جميع أنحاء العالم. أتطلع إلى العمل مع فريق طيران الإمارات في مصر لضمان استمرار النمو والنجاح في هذا السوق المهم".

وأعلنت طيران الإمارات عن تنقلات في أوساط فريقها التجاري من المديرين المواطنين، في مناطق الشرق الأوسط والشرق الأقصى وغرب آسيا وأوروبا، وذلك لدعم جهود الناقلة في إعادة بناء شبكتها العالمية وسط زيادة الطلب وتخفيف القيود على السفر.

ويتيح برنامج طيران الإمارات لإدارة المحطات الخارجية فرصاً أمام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لاكتساب مزيد من الخبرات والمهارات وتوسيع اتصالاتهم ليصبحوا قادة المستقبل، وذلك من خلال تبادل الأدوار والعمل في مختلف الدول التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة.

