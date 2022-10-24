شراء عقارات وشركات.. القبض على شخص غسل 2 مليون جنيه في الغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (العقارات – تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية " .

و تقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (2 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.