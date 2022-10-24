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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة .. ناقد رياضي : لاعبو الزمالك سبب معاناته الفترة المقبلة | فيديو

النادي الزمالك
النادي الزمالك

توقع محمد مهدي، الناقد الرياضي، من أنه من الممكن ان يعاني النادي الزمالك فى الفترة القادمة بعض الشيء، وذلك بسبب أن لديه زيادة فى عدد اللاعبين.

وأضاف "مهدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن تلك الزيادة هي زيادة عن ما يلزم، موضحا أنه بالأمس الزمالك سجل هدف مبكر، ولكن نادي سيراميكا كليوباترا كان طوال المباراة هو المسيطر.

وتابع أنه من الواضح جدا على أن لاعبي النادي الأهلي تركز جدا فى مباراتهم مع نادي الزمالك يوم الجمعة بكأس السوبر المصري، خاصة بفوز الزمالك مرتين بالدوري.

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