المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. الاستثمار في التكنولوجيا وصناعة الرقائق ينقلنا لمصاف الدول العظمي

انطلق اليوم الثاني من فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صناعة تكنولوجيا المعلومات

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة السابعة، تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وقال المتحدث الرسمي: مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي تحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

الرقائق الإلكترونية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف عطية، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الثورة الصناعية الرابعة ترتكز على العلم والإبداع والابتكار وتشابك و تكامل ودمج العلوم وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات والاتصالات محورا لها في التطبيق والابتكار لكثير من المجالات، ومن محاور الثورة الصناعية الرابعة الرقائق الإلكترونية.

وأوضح عطية ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن معظم الصناعات الآن ومنها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتمد اعتماد كلي وجزئي على "الرقائق الالكترونية" فهي قطع صغيرة مصنوعة من السيليكون، يتم تغليفها في وعاء أو حاوية من البلاستيك او الخزف تسمى الحزمة وعنصر السيليكون من أشباه الموصلات الطبيعية.

وتابع: وهو المكون الرئيسي في رمال شاطئ البحر، ويتواجد السيليكون بوفرة على سطح الأرض، ومن أجل استخدام السيليكون في صنع الرقائق الالكترونية، يتم تنقيته وصهره ثم تبريده، من أجل تشكيل سبيكة من السيليكون، والجدير بالذكر تعتبر مصر لديها أنقى أنواع السليكون على مستوى العالم.

وأكد أن “الرقائق الإلكترونية تعمل على تضخيم الإشارات الكهربائية، او تعمل كمفتاح تشغيل، ايقاف في تطبيقات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ، ومن الممكن أن تكون الرقاقة عبارة عن ترانزستور واحد، او دائرة متكاملة تضم مجموعة مترابطة من الترانزستورات”.

قال الدكتور أشرف عطية، خبير تكنولوجيا المعلومات

مصدر تغذية الصناعات التكنولوجية

وأضاف أن “الترانزستورات تعتبر أهم عنصر في الدائرة الإلكترونية، وهي الرقائق الإلكترونية التي تعمل كصمامات تسمح بتدفق التيار في اتجاه واحد، وتتكون الدائرة الإلكترونية من عناصر أخرى تكون سلبية بجانب الترانزستورات مثل، المكثفات والمقاومات، حيث تعمل المقاومات على توفير كمية محددة من المقاومة للتيار بينما تقوم المكثفات بتخزين الشحنة الكهربائية، وهناك عنصر في الدائرة الإلكترونية يعمل على تخزين الطاقة في شكل مجال مغناطيسي يسمى بالمحرّض”.

وتابع: ومن هنا أصبحت تلك الرقائق هي أهم الصناعات والمكونات على وجه الأرض الآن و أهم مصدر لتغذية جميع الصناعات التكنولوجية الحديثة، وتعمل تلك الرقائق الالكترونية على التحكم والتشغيل والسيطرة والرقابة للأجهزة فمثلا في السيارات تعمل بداية على تشغيل موتور السيارة والإنارة والتحكم في السرعات والقياسات للعدادات المختلفة وحتى ماسحات الزجاج تعمل بتلك الرقائق .

ولفت الي أن “يتم تصميم وتصنيع وتركيب تلك الرقائق بواسطة شركات عالمية تستحوذ وتستأثر لنفسها هذه التكنولوجيا والتي حققت مبيعات ما يقارب من 500 مليار دولار امريكي خلال السنة الماضية 2020”.

وأوضح أنه" نظرا لتعرض العالم الى جائحة كورونا، وأدى ذلك الى ندرة مكونات تلك الرقائق وأيضا تعطل المصانع لفترات كبيرة مما أثر على إنتاجها وزيادة الطلب عليها من الشركات المصنعة وأثر تأثيرا سلبيا على جميع شركات السيارات وأيضا تعطل إنتاج بعض الهواتف الذكية لشركة أبل وسامسونج وشركات أخرى".

واستردف: واستدعى هذا الأمر أن قام البنتاغون والرئيس بايدن باستدعاء أكثر من 20 مدير تنفيذي لشركات التكنولوجيا الأمريكية للبحث حول ايجاد حلول سريعة لمواجهة هذه الازمة الكبيرة والتي ستؤثر سلبا على الناتج المحلي الامريكي وصناعات السيارات والهواتف الذكية والاتصالات و السلاح الذي يمثل لأمريكا العمود الفقري للناتج المحلي والقوة العسكرية وكيف أن الصين قامت بشراء كميات كبيرة من تلك الرقائق اثناء فترة كورونا لتأمين استمرار كل الصناعات لديها وعدم تأثرها بهذا العجر الشديد.

صناعة محورية واستراتيجية

واكد أن تايوان من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصنيع الرقائق الالكترونية ولديها اكبر مصنع في العالم والذي يقوم بتصنيع جميع الرقائق الالكترونية لمصانع السلاح والطائرات الأمريكية .

وأشار الي أن صناعة الرقائق الالكترونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما : ( التصميم و التصنيع ) حيث تقوم بعض الشركات بتصميم تلك الرقائق وتأتي شركات اخرى بتصنيع تلك الشرائح وفقا للتصميم المقترح لتلك الرقائق، ومن المنتجات التي تدخل فيها الرقائق الالكترونية :

ادوات التحكم في السيارات والطائرات وجميع وسائل النقل، وأجهزة الكمبيوتر، والتلفزيون، والميكروويف ، والأجهزة المحمولة ، ومحطات اللعب والهواتف المحمولة ، والكاميرات، شحن المعدات ، والمركبات الفضائية ، تبديل دوائر الهاتف ومعالجة البيانات ، المعدات العسكرية، الساعات الرقمية ، مضخمات الطاقة مضخمات الإشارة الصغيرة ،اجمالا في جميع والأجهزة الطبية وجميع الأجهزر الالكترونية والحديثة الموجودة الآن .

واختتم: إذا صناعة الرقائق الالكترونية هي صناعة محورية واستراتيجية وهي التي جعلت من تايوان بلد غني ذو اقتصاد قوي بعد أن كانت بلد فقير يعتمد على الزراعة، أليس هذا جدير بأن تتجه مصر الى هذه الصناعة العملاقة التي ستمثل ما يقارب من تريليون دولار سنويا من إجمالي الناتج العالمي .