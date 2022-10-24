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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حالة واحدة تسبب ضررا..البحوث الفلكية: كسوف الشمس لا يستدعي إغلاق المدارس غدا

كسوف الشمس و تعطيل
كسوف الشمس و تعطيل الدراسة

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن ظاهرة كسوف الشمس هي ظاهرة فلكية طبيعية شأنها شأن جميع الظواهر التي تحدث يوميا، ولا تسبب أي أضرار على الإنسان إلا في حالة واحدة إذا تعمد الشخص النظر المباشر للشمس في وقتها.

وأكد "القاضي"، على أن ظاهر كسوف الشمس غدا لا يستدعي أي إغلاق للمدارس أو الجامعات أو تعطيل الحياة اليومية لأي شخص، منوها بأن المعهد قد ورد إليه العديد من الاستفسارات حول تعطيل الدراسة غدا في المدارس؛ بسبب كسوف الشمس.

وحذر المعهد القومى للبحوث الفلكية، المواطنين من النظر المباشر لكسوف الشمس المرتقب غدا الثلاثاء، والذى تشهده الكرة الأرضية ويرى فى مصر.

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وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة مما يتسبب فى تلف العين .

ودعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الزائرين والجمهور، إلى رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس يوم غدا الثلاثاء، بمرصد حلوان، حيث يفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف.

ويفتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (مرصد حلوان) أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصـد هذه الظواهر الفلكية، ويكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرار بذلك خلال الساعات الأخيرة.

وقال شادي عبد الله، زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لم يصدر قرارا بـ تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب كسوف الشمس نهائيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : تعطيل الدراسة في المدارس دائما ما يكون قرار خاص بكل محافظ في محافظته وفقا لظروف المحافظة ، مشيراً إلى أنه في حالة وجود اي ضرر على الطلاب في اي محافظة في مصر يقوم المحافظ فورا بإتخاذ قرار بـ تعطيل الدراسة.

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