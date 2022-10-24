فايز فرحات: النهضة الأوروبية اعتمدت على قطاعي الطاقة والحديد والصلب

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نهضة الدول الأوروبية قامت على التكامل وتسريع عملية التنمية معتمدة على قطاعي الطاقة والحديد والصلب لأن هذه القطاعات يقوم عليها الصناعات التحويلية.



وتابع محمد فايز فرحات خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التجارب التنموية السابقة كانت محظوظة لأن الجهاز الإداري لهذه الدول كان محدودا.

وأردف محمد فايز فرحات، أن العالم يعيش حاليا على شفا حرب عالمية وهناك حالة استقطاب غير مسبوقة وجوائح وحروب



وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن منحنى الإرهاب بدأ مرتفعا في 2013 مثل دخل في طور الانخفاض، والعكس مع منحنى الشائعات الذي بدأ الارتفاع منذ 2013.



واختتم أن كوريا الجنوبية خلال تجربتها التنموية لم يكن لديها أي تهديد سوى الخارجي الذي كان قادم من جارتها الشمالية، إلى جانب أنها كانت تحظى بدعم أمريكا.