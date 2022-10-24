الشوط الأول.. فيوتشر يتعادل سلبيا أمام المقاولون

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فيوتشر والمقاولون العرب بالتعادل السلبى في المباراة التي تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأت اللقاء ضغط كبير من جانب المقاولون العرب في أول ربع ساعة من المباراة لتسجيل الهدف الأول ولكن تألق من سعد سمير مدافع فيوتشر ويستمر التعادل السلبي.

ويستمر مسلسل إهدار الفرص، ويهدر الحاجي باري فرصة والمرمى فارغ، لإحراز الهدف الأول لفيوتشر في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفيوتشر بعد شد فاروقا نور الدين لسعد سمير مدافع فيوتشر.

وأضاع الحاجي باري الهدف الأول في المباراة لصالح فيوتشر بعد إضاعته ركلة الجزاء التي تصدى لها محمود أبو السعود بنجاح في الدقيقة 29 من عمر المباراة.