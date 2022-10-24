قتلوا وفجروا.. أحمد موسى يحذر الشعب من الإخوان: هدفهم الوصول للحكم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري لابد أن يدرك مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط الوطن ومؤسساته.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "جماعة الإخوان الإرهابية تستغل الدين لتحقيق مصالحها"، لافتا: "الإسلام السياسي هو جماعة الإخوان الإرهابية ومن معهم".

وأشار: "عام 28 وضعت بذرة جماعة الإخوان الإرهابية على يد حسن البنا"، موضحا: "الإرهابي حسن البنا هو مؤسس المليشيات الإرهابية بجماعة الإخوان الإرهابية".



وأكد الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية هدفها الوصول للحكم"، مشيرا: "جماعة الإخوان الإرهابية اغتالت وقتلت وفجرت".