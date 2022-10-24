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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قتلوا وفجروا.. أحمد موسى يحذر الشعب من الإخوان: هدفهم الوصول للحكم.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري لابد أن يدرك مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط الوطن ومؤسساته.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "جماعة الإخوان الإرهابية تستغل الدين لتحقيق مصالحها"، لافتا: "الإسلام السياسي هو جماعة الإخوان الإرهابية ومن معهم".

 

وأشار: "عام 28 وضعت بذرة جماعة الإخوان الإرهابية على يد حسن البنا"، موضحا: "الإرهابي حسن البنا هو مؤسس المليشيات الإرهابية بجماعة الإخوان الإرهابية".

 


وأكد الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية هدفها الوصول للحكم"، مشيرا: "جماعة الإخوان الإرهابية اغتالت وقتلت وفجرت".

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى جماعة الإخوان الإرهابية الوطن الإخوان

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