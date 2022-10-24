أحمد موسى: 99% من حديث رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادي عن القطاع الخاص..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر من 99% من حديث الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في المؤتمر الاقتصادي كان عن القطاع الخاص.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "رئيس الوزراء تحدث عن موقف الدولة من مشاركة القطاع الخاص، وسُبل التعاون معه في الفترة المقبلة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن المشروعات القائمة حاليا أن تتوقف، وأن القطاع الخاص"، موضحا: "رئيس الوزراء قال إنه لازم القطاع الخاص يقوم بدور أكبر الفترة الجاية ويعمل مع الدولة حتى نعبر هذا التحدث الاقتصادي الحالي".

وأوضح: "في الماضي كان هناك تخوف وقلق من القطاع الخاص لأنه كان هناك أيادي مرتعشة، لكن اليوم رئيس الدولة يجلس معهم لصالح الدولة المصرية".

