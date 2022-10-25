الدراسات العليا والبحوث الزراعية بعين شمس ينظم ندوة بعنوان التحرير الجيني وإنتاج المحاصيل

يعقد معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان :

التحرير الجيني وإنتاج المحاصيل تحت التغيرات المناخية علي أن يكون المحاضر الدكتور مجدي مدكور المشرف على قسم التكنولوجيا الحيوية وسلامه الغذاء في المناطق القاحلة بالمعهد يوم الثلاثاء الموافق25/10/2022 الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة مناقشات المعهد

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة البحيري عميد المعهد





وكان قد عقدت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع الإتحاد العربي للتنمية المستدامة ندوة بعنوان " يوم البيئة العربى " معا للتعافى الأخضر ،

شهد الندوة الدكتور خالد فهمى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى ووزير البيئة المصرى السابق ، الوزير المفوض الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شئون البيئة و الأرصاد الجوية الأمين العام لمجلس وزراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية ، المستشار نادر جعفر رئيس الإتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة والمستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة أمن الدولة العليا إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين .

أكدت الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن التعافى الأخضر يتصدر قائمة الأولويات في كافة المناقشات والمشروعات، مشيرة إلى أن الإنبعاثات الكربونية والتغير المناخي قد ترك انعاكساته الكبيرة علي كل الدول و على رأسها مصر حيث أدى إلى ارتفاع منسوب البحار إلى جانب التغير المناخى والتصحر وندرة المياه ،وقد قامت الدولة المصرية بالعديد من الجهود الكبرى للتعامل مع المشكلة من بينها التوسع في الرقعة الزراعية فى مناطق (كالدلتا الجديدة و توشكى) ، ومشروعات لمعالجة المياه لإعادة إستخدمها لتوسيع الرقعة الزراعية كمعالجة مياه بحيرة المريوطية ، وأيضا التحول الرقمى الحكومى لتقليل الإنبعاثات الكربونية ، إلى جانب مشروعات النقل الجماعى العملاقة التى ستعمل علي خفض الإنبعاثات الكربونية.