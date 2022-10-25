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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن أخلاقيات البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر   2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
‏https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.

و من هذه الدورات يطلق المركز اليوم برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس بنظام الاون لاين عن اخلاقيات البحث العلمي للباحثين وذالك بداية نمن الساعة 10 صباحا و حتي 2 ظهرا . 

واكد المركز أنه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر وتشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل.

ويتم متابعة موعد الدورات و موعد اغلاق التسجيل و الأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين أو داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الدورات التدريبية التواصل الاجتماعي البحث العلمي أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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