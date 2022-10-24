للمرة الأولى.. تدريب ذوي الإعاقة البصرية في الأزهر على طريقة برايل.. صور

أعلنت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، عن انطلاق مشروعِ تدريبِ ذوي الإعاقة البصرية بين الأزهرِ الشريف ومؤسسةِ أخبارِ اليوم تحتَ شعار ”المسْ حِلْمَك“.

وبدأت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية أولى برامجها لتدريب الطلاب ذوي الإعاقة البصرية على القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل، بالتنسيق مع مؤسسة أخبار اليوم، ومن المقرر أن يشمل هذا البرنامج تدريب ذوي الإعاقة البصرية على القراءة والكتابة بهدف محو الأمية بسبب الإعاقة البصرية، ويعتبر ذلك البرنامج من أهم البرامج التي ينفذها الأزهر الشريف لهذه الفئة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي تنص على زيادة الاهتمام بذوي الهمم، وفي إطار توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيه من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وإبراهيم صديق مدير عام الرعاية الاجتماعية.

تدريب ذوي الإعاقة البصرية على طريقة برايل

تدريب ذوي الإعاقة البصرية على طريقة برايل

تدريب ذوي الإعاقة البصرية على طريقة برايل

تدريب ذوي الإعاقة البصرية على طريقة برايل

تدريب ذوي الإعاقة البصرية على طريقة برايل