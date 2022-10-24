محمد عمر يعلق على العقوبة المتوقعة ضد محمود علاء

أكد محمد عمر المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، أن محمود علاء مدافع الفريق سيخضع للائحة العقوبات في الفريق السكندري بعد أزمته مع حكم مباراة الاتحاد السكندري أمام الداخلية في الدوري.

وتابع عمر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة المذاع على فضائية ETC، نسير خطوة بخطوة في الاتحاد السكندري، ونتبع أسلوب الواقعية، العام الماضي كنا ننافس على الهبوط، الموسم الحالي سنأخذ الأمور خطوة بخطوة، ونفكر بواقعية لحين الوصول للمنافسة على الدوري.

وأضاف المدير الرياضي للاتحاد السكندري، زوران مانولوفيتش تكيف سريعًا على أجواء الدوري المصري بسبب حالة التكاتف التي يشهدها النادي السكندري في الوقت الحالي، هناك جهد كبير من هذا الرجل واخترت السيرة الذاتية الخاصة به من وسط بعض السير الذاتية للمدربين.

وأكمل عمر، لا أعلم سبب انفعال محمود علاء، لكن من المؤكد أن هناك شيء حدث، لكن فضلنا عدم التحدث مع محمود علاء عقب المباراة، وجهة نظري أن محمود علاء مر بضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، واللاعب لديه طموح العودة إلى المنتخب عبر بوابة الاتحاد السكندري، وسيتم تطبيق اللائحة عليه.

وأتم محمد عمر، منصب المدير الرياضي مستحدث في الاتحاد السكندري لكن المهام ليست جديدة بالنسبة لي.