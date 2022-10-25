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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم 25 أكتوبر: حان وقت القيام بالصفقات التجارية

برج الميزان
برج الميزان

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج ، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، و يمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير  برج الميزان الفنان عمرو دياب.

ويقدم موقع "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

 
قد يكون لديك وضع مالي مستقر وتجد طرقًا للتحكم في إنفاقك. قد يستثمر البعض أيضًا الأموال بحكمة أو يتفاخر في شراء قطع غيار السيارات أو إصلاح المركبات. قد يكون البعض أكثر قلقا بشأن مدخراتهم. تبدو حياتك المهنية جيدة وقد تحقق جميع أهدافك المهنية. تقول التوقعات الفلكية اليومية ، قد يتعرف كبار السن على جهودك ويعتبرونك للترقية. قد يتم نقل موظفي الحكومة إلى الموقع المطلوب.

صحيًا ، إنه يوم معتدل. قد تكون باللون الوردي على صحتك ، ولكن يجب الانتباه إلى صحة كبار السن في المنزل. قد يخطط أفراد العائلة لتناول العشاء في الخارج أو الاحتفال بعيد ميلاد أحد أفراد عائلتك. يشار إلى بعض مشاكل العلاقة ، قد تمر بوقت عصيب.

 
أنت تقوم بعمل جيد على الصعيد المالي. الاستثمار العقاري متوقع ولكن استشر الخبراء قبل الاستثمار في العقارات في هذا الوقت. يمكنك أيضًا الحصول على فرص عمل جديدة.

 توقعات برج الميزان عاطفيا


يمكنك تناول العشاء في الخارج ومشاهدة فيلم مع أحبائك اليوم. قد تحصل ربات البيوت على فرصة لإظهار مهاراتهن في الطهي وتلبية احتياجات الضيوف.

 توقعات برج الميزان مهنيا


قد تكون بعض اجتماعات العمل مواتية وتحصل على صفقات وعملاء جدد. قد يتم ترقية البعض في العمل وتحقيق الأهداف المهنية. يمكنك التواصل مع أشخاص جدد وتعزيز شبكتك المهنية.

 توقعات برج الميزان صحيا


صحيًا ، إنه يوم معتدل. الإفراط في التفكير قد يسبب لك التوتر أو مشاكل صحية أخرى. حاول الحفاظ على عقلية إيجابية لجعل يومك مثمرًا.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

لا يبدو يومًا جيدًا على جبهة الحب. قد تزعجك الطبيعة المهيمنة لشريكك وقد تحاول الخروج من العلاقة. قد يسبب سوء الفهم مشاكل في جبهة الحب ، لذا كن حذرًا.

رقم الحظ: 2

لون الحظ: بنفسجي

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