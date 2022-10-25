مرتضى منصور: تم صرف كافة مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين.. تفاصيل

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن بشرى سارة لجماهير القلعة البيضا، مشيرا إلى أنه تم صرف كافة مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: رغم الحجز على أرصدة النادي وبدون أي قروض، اليوم تم دفع كافة مقدمات عقود اللاعبين قبل سفرهم لمباراة السوبر أمام الأهلي.

منصور: "يعقوب السعدي تحدث معي اليوم نصف ساعة كاملة يقول لي أنني لم أتحدث عن الزمالك وكل ما يقال على لساني غير صحيح".

وأكمل: "ما دخل رابطة الأندية في سعر تذكرة مبارياتي وأنا أريد التذكرة مجانًا لأنني أريد مساعدة الشباب الصغيرة والبسطاء لمشاهدة ناديهم الخاص وأحاول تخفيض السعر لكل الجماهير".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في لقاء السوبر المصري والمقرر إقامته الجمعة القادمة على أرضية إستاد هزاع بن زايد بالإمارات.