سيد معوض: أحمد سامي من أفضل مدربي الدوري المصري

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن مباراة سيراميكا كليوباترا كانت من أقل مباريات الزمالك تحت قيادة جوسفالدو فيريرا للفريق.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، لا يوجد أي لاعب في الثلاث مباريات التي لعبت أمس الإثنين، 24 أكتوبر، يصلح أن يكون لاعبا دوليا، فقد كانت هناك كمية كبيرة جدًا من التمريرات الخاطئة والعشوائية في المباريات التي شهدها هذا اليوم.

وأضاف معوض: مباراة سيراميكا كليوباترا من أقل مباريات الزمالك مع فيريرا، وزيزو يجب أن يحافظ على اللعب كجناح أيمن؛ لأنه يفقد جزءا كبيرا من مستواه؛ عندما يلعب كجناح أيسر.

وأكد معوض، أن أحمد سامي من أفضل المدربين في الدوري، ومختلف عن أي مدرب في الدوري الممتاز.