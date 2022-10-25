محمد نور: صفقات الاتحاد السكندري أحدثت الفارق في أداء الفريق

أكد محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق قدم مباراة مميزة أمام فريق الداخلية في بطولة الدوري الممتاز واقتناص الثلاث نقاط ليواصل صحوته بالمسابقة هذا الموسم.

وقال محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" صفقات الاتحاد السكندري أحدثت الفارق في آداء زعيم الثغر حتى الأن في مسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز على أسوان والداخلية في مباراتين بالدوري هذا الموسم".

وأضاف نجم الاتحاد السكندري السابق :" آداء فريق الاتحاد أمام الداخلية مميز ومستوى الفريق يتطور من مباراة لأخرى في مسابقة الدوري الممتاز".