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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب: الأهلي والزمالك لن يتأثرا بغياب لاعبي المنتخب الأولمبي عن السوبر

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أكد مصطفى أبو الدهب نجم فريق المصري البورسعيدي السابق أن فريقي الأهلي والزمالك من المفترض ألا يتأثرا بغياب لاعبي المنتخب الأولمبي عن مباراة السوبر المصري القادمة في الإمارات يوم الجمعة المقبل.

وقال مصطفى أبو الدهب نجم فريق المصري البورسعيدي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الأهلي والزمالك لن يتأثرا بغياب لاعبي المنتخب الأولمبي عن السوبر المصري يوم الجمعة المقبل بالإمارات لأنهما فريقين كبيرين وأصحاب خبرات كبيرة".

وأضاف:" أتمنى أن تخرج مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بشكل رائع ويليق بالكرة المصرية في الإمارات ".

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