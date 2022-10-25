صناعة النواب تؤجل اجتماعها اليوم لحضور رئيس اللجنة وأعضائها فعاليات المؤتمر الاقتصادي

أجلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعها والذي كان مقرر انعقاده مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب.

جاء تأجيل الاجتماع لوقت لاحق بسبب حضور رئيس اللجنة المهندس معتز محمود وأعضاء لجنة الصناعة فعاليات المؤتمر الاقتصادي في يومه الثالث والأخير.

كانت اللجنة ستناقش اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار حسن، بشأن دور وزارة التجارة والصناعة في سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بجمهورية مصر العربية، وإنشاء منطقة صناعية بمدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا وسرعة الانتهاء من المدينة الصناعية بالمنيا بمنطقتي السريرية بسمالوط والمطاهرة بأبو قرقاص بمحافظة المنيا.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي بشأن منح رخصة مؤقتة لأصحاب مصانع الغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى وسمنود لحين توفيق أوضاع الآبار الجوفية الخاصة بتلك المصانع.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن المشكلات التي تواجه منظومة استثمار واستغلال الثروة المعدنية الوطنية، وتعدد جهات الاشراف والرقابة وتضارب الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص وطول مدتها.