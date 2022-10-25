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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفرة 18 مترا.. القبض على شخصين ينقبان عن الآثار في الأسكندرية

الحفرة
الحفرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطه ثان العامرية بالإسكندرية) بإرتكاب أعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما.. وعُثر على (حفرة دائرية بعمق حوالى ١٨ متر- الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

 بمواجهتهما أقرا بقيامهما بالحفر بقصد البحث عن الآثار.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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