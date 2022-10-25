تواصل أعمال الكشف الطبي للطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

واصلت جامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، لليوم الثاني والأخير، أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بالجامعة، للعام الجامعي الجديد 2022-2023.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد المقبولين بالجامعة التي انطلقت بها الدراسة لأول مرة العام الجامعي 2022-2023، تتم من قبل أطباء من كلية طب جامعة الأقصر، في إطار التعاون المشترك بين الجامعتين.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أنه جرى تجهيز عيادة طبية كبيرة على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، مجهزة ومزودة بجميع الاحتياجات اللازمة لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، كما جرى توفير أماكن انتظار وتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب.

يذكر أن الدراسة، انطلقت بجامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، الأحد الماضي 16 أكتوبر الجاري، لأول مرة بالجامعة للعام الجامعي الجديد 2022 -2023، وتطرح الجامعة، العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، حيث تطرح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برنامجا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، فيما تطرح كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، برنامجا تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

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