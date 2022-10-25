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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"التنسيقية" تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بمديرية أوقاف طنطا بالغربية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات نقاشية تحت عنوان "قضايا الحوار الوطني"، في مديرية الأوقاف في طنطا، بحضور عدد كبير من الموظفين.

وتستهدف الجلسات، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، وذلك ضمن جهود التنسيقية في دعم قضايا الحوار الوطني.

وفي بداية اللقاء أكدت "عريبي" حرص القيادة السياسية على الاستماع لآراء المواطنين ومشكلاتهم، ثم تطرقت الجلسة، لعدد من الموضوعات كأهمية العمل العام وأهدافه وأهمية تفعيل مشاركة المواطنين في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، كما تم استعراض جهود الدولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من الحضور الموجودين، الذين حرصوا على خوض النقاش وطرحوا العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

وتصدرت الآراء ضرورة الاهتمام برواتب وأجور  الموظفين والعمل على زيادتها وأيضا الاهتمام بالمباني الحكومية في شتى المحافظات وصيانتها بصفه دورية.

كما تطرق الحديث حول الاهتمام  بمنظومة التأمين الصحي.

وردت النائبة دعاء عريبي، أنها بالفعل قضايا مهمة وأنه لابد من مناقشتها بالحوار الوطني كونها قضايا مهمة وأن دورها كنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تكون بين المواطنين من كل فئات المجتمع وتستمع  لكل آرائهم بموضوعية وبصراحه لوضع الحلول المناسبة لتلك القضايا، مؤكدة حرص الدولة على سماع صوت المواطن وسماع مشكلاته لوضع الحلول المثلى لها.

كما أكدت نائبة التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي، الذي تنفذه التنسيقية منذ عام ٢٠١٨، بمشاركة مختلف  الأيدولوجيات والتوجهات والآراء السياسية المتنوعة، وهو ما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات الكبيرة، مقترحة  ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حياة كريمة مجلس النواب المبادرة الرئاسية القيادة السياسية

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