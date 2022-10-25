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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية: منح درجات ماجستير في تعليم المهن الصحية وتكنولوجيا المعلومات

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

قدم الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فى بداية اجتماع مجلس الجامعة، التهنئة إلى أعضاء المجلس بمناسبة انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف وبدء العام الجامعي الجديد 2022 /2023 بجامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الأهلية.


وأشار د.نبيل إلى أهمية تنظيم المؤتمر الاقتصادي، ومشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة فى فعاليات هذا المؤتمر الذى يناقش تحديات مصر الاقتصادية ويضع خارطة طريق لدعم الاقتصاد الوطنى.

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ووافق المجلس على زيادة عدد (٣٠٠) منحة دراسية بالدراسات العليا بكلية التجارة بالإضافة إلى (٢٠٠) منحة سابقة ليصبح إجمالي عدد المنح (٥٠٠) منحة دراسية.

 

ووافق المجلس على إنشاء درجة الماجستير المهني فى تعليم المهن الصحية بكلية الطب، كما وافق المجلس على إنشاء درجة الماجستير المهني فى تكنولوجيا المعلومات - علوم البيانات والتكنولوجيا بمعهد الدراسات العليا والبحوث.

 

ووافق المجلس على اتفاقية الشراكة بين جامعة الإسكندرية والوكالة الجامعية الفرانكفونية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (معهد الدراسات العليا والبحوث) وشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة ( أسبك ).

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