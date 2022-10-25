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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جيرو يقود تشكيل ميلان أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

ميلان
ميلان

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دينامو زغرب الكرواتي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان

وضم تشكيل ميلان كلا من:

في حراسة المرمى: تاتاروسانو

خط الدفاع: كالولو - جابيا - سيمون كايير- ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر- ساندرو تونالي - دي كاتيلايير

خط الهجوم: أنتي ريبيتش- رافاييل لياو - أولفييه جيرو

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ماكسيمير معقل دينامو زغرب.

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن دينامو زغرب الكرواتي الذي يحتل المركز الرابع.

 

تشكيل ميلان ميلان دينامو زغرب دوري ابطال أوروبا أولفييه جيرو لياو

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