جلسات الدوار.. توعية 2063 سيدة ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية في الفيوم

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم وبمشاركة مديرية الأوقاف اليوم الثلاثاء 38 جلسة دوار على التواز، استهدفت 2063 سيدة بقرى مركز اطسا ويوسف الصديق والشواشنة.

وأكدت ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن النقاش داخل الجلسات تضمن موضوعات التعريف بدور المجلس القومي للمرأة في النهوض بأوضاع المرأة المصرية والتنويه عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع تنمية الأسرة المصرية، والتي يستهدفان تطوير الريف المصري ورفع وعي المواطن بالقضية السكانية.

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت عدة موضوعات من المنظور والناحية الدينية والتشريعية: مثل القضية السكانية، والصحة والحقوق الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، والتربية السليمة للمراهقين، ورعاية ما قبل الزواج، والأمومة الآمنة والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة.

وتابعت مقررة المجلس القومي للمرأة ،أنه تم إلقاء الضوء على بعض الفتاوى التي تواجه كافة أشكال العنف ضده المرأة: مثل تحريم ختان الإناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة، ومنع زواج القاصرات لتعدد عواقبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية واعتباره نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، وأن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وكفل حقها في التعلم والتعليم والميراث.

كما عقد فرع المجلس بالفيوم اليوم أيضاً اليوم ندوتين بقريتي "مطول وخلف" بمركز اطسا من ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، ضمن سلسة ندوات توعوية خلال الفتره من 24 الي 27 أكتوبر الجاري وذلك حول برنامج الارشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة وذلك بحضور كلا من :سحر صبري، وهناء محمود، عضوات الأمانة العامة للمجلس، ومحمد محيي الدين، محامي مكتب الشكاوى بالفرع، والشيخ عبدالله سلامة، والدكتوره الاء صلاح، ممثلين عن الأزهر الشريف وبحضور ١٢٠ سيدة بالندوتين وتم الحديث عن موضوعات البرنامج التوعوي.

وتم التعريف بدور مكتب الشكاوى وما يقدمة من خدمات. ، وعقب الندوتين تم توزيع شنطة ملابس هدية من بنك الكساء للسيدات المشاركات.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي ، وتجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة .

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