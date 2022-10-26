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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 11 شخصًا في حريق بمخازن أدوات كهربائية بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 11 شخصًا في الحريق الذي اندلع بمخازن أدوات كهربائية بمنطقة سموحة شرقي محافظة الإسكندرية.

بدأت الواقعة، عندما تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغًا بوجود حريق فى مخازن أدوات كهربائية متواجد فى أحد العقارات بشارع توت عنخ آمون بمنطقة سموحة بالإسكندرية وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

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وقامت الحماية المدنية بإخلاء العقار بالكامل وقطع المرافق حتى السيطرة على الحريق ووضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين اثناء عملية الإطفاء، وذلك في حضور قيادات حي شرق الإسكندرية وقوة من قسم شرطة سيدي جابر ومديرية أمن الإسكندرية.

وأسفر الحريق عن إصابة نحو 11 شخصًا باختناقات جراء استنشاق الأدخنة المتصاعدة؛ ونُقل بعضهم لتلقى العلاج بالمستشفيات فيما تلقى آخرين الإسعافات بموقع الحادث وغادروا لاستقرار حالاتهم.

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