موعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا ودياً في شهر نوفمبر.

ويبدأ معسكر منتخب مصر يوم 3 نوفمبر القادم، بعد ما كان من المقرر أن يبدأ يوم 9 من نفس الشهر.

ويستعد منتخب مصر لخوض وديتين، خلال المعسكر، الودية الأولى أمام منتخب الكويت يوم 13 أو 14 نوفمبر، على أن يواجه بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.

قرار فيتوريا بـ منتخب مصر

واستقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، على خوض مباراة الكويت باللاعبين المحليين، على أن يواجه منتخب بلجيكا بجميع اللاعبين بينهما اللاعبون المحترفون.