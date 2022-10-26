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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد سقوط الأمطار.. تعرف على الحالة المرورية للمحاور والطرق اليوم الأربعاء 26 أكتوبر

الحالة المرورية |أرشيفية
الحالة المرورية |أرشيفية

استعرض عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد، الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور الرئيسية من داخل الغرفة المركزية للإدارة العامة بمرور الجيزة، قائلًا إن حالة سقوط الأمطار التي شهدتها بعض المناطق بالأمس أثرت بالفعل على حركة السير في الطرقات المختلفة، ولكن اليوم ومع تدخل كافة الأجهزة المعنية تم السيطرة على الوضع.
 

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وقدم "الشندويلي" عدد من النصائح المهمة للمواطنين وعلى رأسها الحد من السرعة الجنونية وترك مسافات آمنة والاطمئنان على حالة السيارة قبل الذهاب بها والحرص على التهوية الجيدة خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة، مؤكدًا أهمية اتباع كافة الإرشادات المرورية خصوصًا في مثل هذه التوقيتات.

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وقال إن كوبري الجامعة يشهد حالة من السيولة المرورية التامة في كلا التجاهين، أما كوبري 15 مايو به بعض الأحجام المرورية ولكنها غير مؤثرة على حركة السير.


وتابع أن كوبري الجيزة و كوبري ثروت وميدان الجلاء بهم حالة من السيولة المرورية التامة، أما بالنسبة لكوبري 6 أكتوبر والذي يعد الشريان الواصل بين محافظتي الجيزة والقاهرة يشهد حالة من السيولة المرورية التامة أيضًا.
 

الحالة المرورية الطرق والمحاور مرور الجيزة صدى البلد

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