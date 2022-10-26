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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال رفع السوق العشوائى

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال جولة تفقدية

شدد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الأمنى  مع منع أى إشغالات للباعة الجائلين وعودة الانضباط وتيسير حركة السيارات والمواطنين  بموقع السوق العشوائي بجوار مبنى الشئون الصحية بمرسي مطروح.

وذلك  بعد   رفع  الاشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى موقع سوق السلام الجديد  .

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وشدد على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضارى البيئى  والسياحى بمدينة مرسى مطروح  ، بالإضافة إلى جهود زراعة الأشجار  وإعادة دهان الأرصفة وإعادة  رفع كفاءة الشارع لإعادة  الشكل الحضارى وتيسيرا على المواطنين.


جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح  أعمال رفع السوق العشوائى  بعد تنظيم   حملة مكبرة من مجلس ومدينة مرسى مطروح بالتعاون  وشرطة المرافق ، أمس الثلاثاء ، لنقل الباعة الجائلين وازالة الاشغالات  وتسكينهم  بسوق السلام الجديد بجوار  موقف سيارات الضبعة  والعلمين بمدخل المدينة.

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