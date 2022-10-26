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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسر مع القطبين.. كهربا الغائب الحاضر عن السوبر بين الأهلي والزمالك

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مباراة القمة المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة:

 

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

 

ويخوض الأبيض اللقاء بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

 

ويعد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، هو الغائب الحاضر في لقاء السوبر المرتقب بين قطبي الكرة المصرية حيث شارك مع القطبين في لقائين وخسر كلاهما، واحدة مدافعا عن القميص الأبيض، والثانية في صفوف الأحمر.

كهربا في السوبر المصري 

شارك محمود كهربا مع الزمالك في مباراة السوبر ضد الأهلي عام 2015، وكان يقود الأبيض وقتها البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الحالي.

وانتهى اللقاء بنتيجة (3-2) لصالح الأهلي.. إذ سجل ثلاثية الأحمر عبد الله السعيد (هدفان) من ركلتي جزاء ومؤمن زكريا، وأحرز للأبيض عمر جابر ومحمود كهربا، وأهدر الأخير ركلة جزاء بعد تقدم الزمالك بالهدف الأول.

كما شارك كهربا في آخر مواجهة للسوبر بين القطبين لكن ضمن صفوف الأهلي، وأقيمت المواجهة في ملعب هزاع بن زايد أيضًا، وفاز به الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

مشاركات كهربا مع الزمالك والأهلي 

شارك كهربا مع الأهلي في 82 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 9 أهداف، أما مع الزمالك، فقد لعب كهربا 82 مباراة، سجل خلالهم 27 هدفًا وصنع 24 آخرين، وتوج مع الأهلي ببطولتين لدوري الأبطال وبطولة للسوبر الأفريقي وبطولة دوري وبطولة كأس مصر، أما مع الزمالك، فقد حصد كهربا بطولة الكونفيدرالية وبطولتين لكأس مصر.

وخاض كهربا عدة تجارب احترافية في صفوف لويزيرن وجراسهوبرز في سويسرا، وأفيس البرتغالي، وهاتاي سبور التركي، بجانب الاحتراف في الدوري السعودي عبر بوابة اتحاد جدة.

أزمة كهربا 

في يوم 11 يوليو الماضي، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيقاف كهربا 6 شهور، لحين سداد الغرامة المقررة عليه إلى الزمالك، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

جاءت هذه العقوبة بناءً على شكوى من الزمالك ضد اللاعب تتهمه بالهروب من النادي رغم ارتباطه بتعاقد رسمي معه، ورحل إلى صفوف أفيس البرتغالي لمدة 6 شهور، ثم انتقل بعدها إلى الأهلي.

ولم يسدد كهربا حتى الآن قيمة الغرامة لنادي الزمالك، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء بين حين وآخر حول تحمل الأهلي قيمة الغرامة كاملة ثم خصمها من مستحقات اللاعب أو تحمل القلعة الحمراء نصف قيمة الغرامة وتحمل كهربا النصف الآخر، إلا أنه حتى الآن لم تُحل أزمة اللاعب.
 

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