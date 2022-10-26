بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي بالصحراوي الشرقي ببني مزار بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي بوصلة الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: "زكريا. م"، 31 عاما، و"عبد الفتاح. ص"، 28 عاما، و"محمد. ر"، 29 عاما، و"محمد. م"، 27 عاما، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفي العام بمركز مطاي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.

