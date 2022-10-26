محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلان لتعديل لائحتها

ترأس الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلان بمحافظة الفيوم، للنظر في تنفيذ عدد من التعديلات، على اللائحة الخاصة بمنظومة الإعلانات والدعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد حاتم عبد الرؤوف، رئيس شرطة المرفق، ورؤساء مراكز المدن، وأعضاء اللجنة العليا للإعلانات وممثليها بمجالس المدن.

تناول الاجتماع آليات تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والاستفادة القصوى من هذا المورد الحيوى المهم لتعظيم موارد المحافظة، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال منظومة متكاملة وتضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات.

وقال محافظ الفيوم، إنه سيتم تنفيذ شكل موحد وثابت للإعلان بالشوارع الرئيسية والميادين، التي يتم تطويرها حاليًا، بالتنسيق بين المحافظة وشركات الدعايا والإعلان، موجهاً رؤساء مجالس المدن، بعقد لقاء مع ممثلي الشركات، لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، وعرضه على اللجنة لاختيار الأفضل منها، لافتاً إلى أن مجالس المدن هي المنوط بها إجراءات تراخيص الإعلانات وتحديد مواقعها وأشكالها المتفق عليها.

وشدد على ضرورة تحرى الدقة فى محتوى الإعلانات المعروضة وشكلها بما يتواءم مع البعدين البيئي والجمالي، مشيراً إلى أهمية الاستغلال الأمثل للطرق والشوارع والجزر الوسطى والمسافات البينية لتعظيم الموارد الذاتية وتوظيف جميع الإمكانات المتاحة، مشددًا على ضرورة مراجعة جميع اللافتات الموجودة بالشوارع، والميادين العامة، بالمراكز والمدن، والإزالة الفورية للإعلانات غير المرخصة.

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