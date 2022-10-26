أتمنى عودة إسماعيل البلبيسي | أبرز تصريحات حمزة نمرة بـ راديو إنرجي

حل الفنان حمزة نمرة ضيفا في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1، مع وائل منصور للحديث عن مشواره الفني ونجاحاته الأخيرة، بعد اختياره نجم شهر أكتوبر.

وكشف حمزة نمرة لأول مرة حصريا عبر راديو إنرجي عن إطلاق مشروع"Namira Lounge" وهو عبارة عن تخت شرقي لـ8 أغاني من أعماله سيقدمهم بالموسيقى فقط في ألبوم قريبا جدا.

وتحدث حمزة نمرة عن اتجاهه للتمثيل والعروض التي تلقاها قائلا:" جالي عروض تمثيلية قبل كده، واتعرض عليا فيلم لكن رفضت عشان لازم أكون حاسس الفكرة كويس ولازم أذاكر موضوع التمثيل نفسه".

وقال حمزة نمرة إنه لا توجد بينه وبين الفنان مصطفى كامل أي مشكلة، وهنأه عبر إنرجي على توليه منصب نقيب الموسيقيين قائلا:" بحب شغل مصطفى كامل كشاعر.. واتربيت على أغانيه زي أعاتبك والأيام الحلوة". كما كشف عن حبه للفن الشعبي، وقال إنها يحفظ جيدا أغنيات الفنان محمد عدوية، وتطرق إلى الحديث عن فنانين لم يأخذوا حقهم مثل الفنانة حنان ماضي.

وقال حمزة نمرة لإنرجي، إن الأجيال الجديدة تحب أغاني التراب والراب، وهو مقدر لهذه الحالة، موضحا:" ممكن أشارك في حاجة من النوع ده بس المهم متبقاش غريبة عن هويتي الفنية".

وعن أزمة شيرين عبد الوهاب قال حمزة نمرة:" دي حياتها الخاصة وكل واحد عنده مشكلات في حياته.. بس الجمهور بيحب يعرف تفاصيل عن الفنان دايما"، ولكنه يرى أن الفنان من الضروري له فصل حياته الشخصية عن الفنية.

وكشف المغني حمزة نمرة عن رغبته في عودة الفنان إسماعيل البلبيسي صاحب الأغنية الشهيرة "وأنا من البداية يا غربة بتحمل" إلى الأضواء مرة أخرى.

ووصفه بأنه فنان موهوب وإنسان جميل، وكان بينهما مشروعا يتم إعداده سابقا لكنه توقف وقد يعود في المستقبل القريب، وأشاد أيضا بالفنان رامي صبري وقال إنه يقدره كفنان وملحن.

وتحدث حمزة نمرة عن أمنيته لغناء "أعاتبك" للفنان محمد محي، وإذا استبدل معه إحدى أغنياته ستكون "داري يا قلبي"، ووصف نفسه بأنه شخص هادئ ويحب دائما تقديم الأعمال الهادئة، ولكنه "فرفوش أيضا".

وقال حمزة نمرة إنه حينما حاول إدماج أغاني الفولكلور في ألبوماته، وصفه البعض بـ"الاستسهال"، لذا كان لزاما تقديم برنامجه الشهير "ريمكس" لإعادة إحياء هذه الأعمال بمساحة مناسبة، وكشف أيضا عن رفضه تقديم برامج فنية واستضافة مشاهير قائلا:" أنا مش مذيع ودي حاجة مش شبه شخصيتي".

وقال حمزة نمرة إنه قدم 4 مواسم من البرنامج، وحدث له توقف أثناء فترة جائحة كورونا أثناء تصوير الموسم الثالث، مشيرا إلى أنه قد يقدم موسما جديدا ولكنه عمل مرهق ويستغرق فترة طويلة لتقديم منتج جيد موضحا:" عشان منكررش نفسنا".

وأشار إلى أنه يركز كل جهوده حاليا لإنهاء ألبومه السادس، ولو أعاد تقديم البرنامج قد يفرد له مساحة كبيرة خاصة بالفولكلور المصري.

وأضاف:" ألبومي الجديد كان المفروض ينزل في الشتا بس مش هنلحق نخلصه، وأعتقد ممكن ينزل في نص السنة الجاية".

وأكد حمزة نمرة على أنه لا يمانع غناء تترات المسلسلات، لكن المهم أن تكون الفكرة مختلفة والموضوع جيدا أيضا، وكشف أنه راهن على حالة أغنية "فاضي شوية" ونجحت بالفعل داخل مصر وبالوطن العربي.