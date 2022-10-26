عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أتمنى عودة إسماعيل البلبيسي | أبرز تصريحات حمزة نمرة بـ راديو إنرجي

حمزة نمرة
حمزة نمرة

 حل الفنان حمزة نمرة ضيفا في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1، مع وائل منصور للحديث عن مشواره الفني ونجاحاته الأخيرة، بعد اختياره نجم شهر أكتوبر.  

وكشف حمزة نمرة لأول مرة حصريا عبر راديو إنرجي عن إطلاق مشروع"Namira Lounge" وهو عبارة عن تخت شرقي لـ8 أغاني من أعماله سيقدمهم بالموسيقى فقط في ألبوم قريبا جدا. 

وتحدث حمزة نمرة عن اتجاهه للتمثيل والعروض التي تلقاها قائلا:" جالي عروض تمثيلية قبل كده، واتعرض عليا فيلم لكن رفضت عشان لازم أكون حاسس الفكرة كويس ولازم أذاكر موضوع التمثيل نفسه". 

وقال حمزة نمرة إنه لا توجد بينه وبين الفنان مصطفى كامل أي مشكلة، وهنأه عبر إنرجي على توليه منصب نقيب الموسيقيين قائلا:" بحب شغل مصطفى كامل كشاعر.. واتربيت على أغانيه زي أعاتبك والأيام الحلوة".  كما كشف عن حبه للفن الشعبي، وقال إنها يحفظ جيدا أغنيات الفنان محمد عدوية، وتطرق إلى الحديث عن فنانين لم يأخذوا حقهم مثل الفنانة حنان ماضي.  

وقال حمزة نمرة لإنرجي، إن الأجيال الجديدة تحب أغاني التراب والراب، وهو مقدر لهذه الحالة، موضحا:" ممكن أشارك في حاجة من النوع ده بس المهم متبقاش غريبة عن هويتي الفنية".  

وعن أزمة شيرين عبد الوهاب قال حمزة نمرة:" دي حياتها الخاصة وكل واحد عنده مشكلات في حياته.. بس الجمهور بيحب يعرف تفاصيل عن الفنان دايما"، ولكنه يرى أن الفنان من الضروري له فصل حياته الشخصية عن الفنية. 

وكشف المغني حمزة نمرة عن رغبته في عودة الفنان إسماعيل البلبيسي صاحب الأغنية الشهيرة "وأنا من البداية يا غربة بتحمل" إلى الأضواء مرة أخرى.  

ووصفه بأنه فنان موهوب وإنسان جميل، وكان بينهما مشروعا يتم إعداده سابقا لكنه توقف وقد يعود في المستقبل القريب، وأشاد أيضا بالفنان رامي صبري وقال إنه يقدره كفنان وملحن. 

وتحدث حمزة نمرة عن أمنيته لغناء "أعاتبك" للفنان محمد محي، وإذا استبدل معه إحدى أغنياته ستكون "داري يا قلبي"، ووصف نفسه بأنه شخص هادئ ويحب دائما تقديم الأعمال الهادئة، ولكنه "فرفوش أيضا".  

وقال حمزة نمرة إنه حينما حاول إدماج أغاني الفولكلور في ألبوماته، وصفه البعض بـ"الاستسهال"، لذا كان لزاما تقديم برنامجه الشهير "ريمكس" لإعادة إحياء هذه الأعمال بمساحة مناسبة، وكشف أيضا عن رفضه تقديم برامج فنية واستضافة مشاهير قائلا:" أنا مش مذيع ودي حاجة مش شبه شخصيتي". 

وقال حمزة نمرة إنه قدم 4 مواسم من البرنامج، وحدث له توقف أثناء فترة جائحة كورونا أثناء تصوير الموسم الثالث، مشيرا إلى أنه قد يقدم موسما جديدا ولكنه عمل مرهق ويستغرق فترة طويلة لتقديم منتج جيد موضحا:" عشان منكررش نفسنا".  

وأشار إلى أنه يركز كل جهوده حاليا لإنهاء ألبومه السادس، ولو أعاد تقديم البرنامج قد يفرد له مساحة كبيرة خاصة بالفولكلور المصري.  

وأضاف:" ألبومي الجديد كان المفروض ينزل في الشتا بس مش هنلحق نخلصه، وأعتقد ممكن ينزل في نص السنة الجاية". 

وأكد حمزة نمرة على أنه لا يمانع غناء تترات المسلسلات، لكن المهم أن تكون الفكرة مختلفة والموضوع جيدا أيضا، وكشف أنه راهن على حالة أغنية "فاضي شوية" ونجحت بالفعل داخل مصر وبالوطن العربي.

حمزة نمرة الفنان حمزة نمرة محطة راديو إنرجي راديو إنرجي Namira Lounge إسماعيل البلبيسي الفنان إسماعيل البلبيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

موضوعات متعلقة

عمرو سعد ينتهي من تصوير الفيلم العالمي The Goat.. صور

سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "يامي" ..فيديو

ديانا حداد تجهز مفاجأة قوية لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية

بداية نوفمبر.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في إحدى الجامعات الخاصة

خالد منصور وشادي ألفونس ينتهيان من كتابة فيلم جديد

جومانا مراد تحصل على قطعتين.. بيع مجوهرات هند رستم في مزاد علني

عزيز الشافعي يطرح أغنيته الجديدة ولاد الناس.. فيديو

عايشة على المسكنات.. مي فاروق توقف نشاطها وتخضع لجراحة خطيرة.. خاص

ترشيحاتنا

الحكومة: مصر الدولة الوحيدة في العالم تقر حزمة اجتماعية جديدة كل 3 أشهر

بعد انتقاد تل أبيب.. معلومات استخباراتية تقرب زيلينسكي بإسرائيل

لم يحضر أحد .. مفاجأة في عزاء والد عبدالله السعيد بالإسماعيلية |شاهد

التأمينات الاجتماعية: 10 ملايين أسرة تستفيد من الـ300 جنيه زيادة بالمعاش

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

خالد الجندي: الثورات ضيعت 400 مليار جنيه من البلد وأمامنا فترة لتعويضهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. مي عمر تشارك متابعيها أحدث صورها| شاهد

كورونا والعقل .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كوفيد 19 والنساء

بعد صورة آمال ماهر.. شاهد نجمات داخل الجيم | من الأجمل؟

بعد تصدرها الترند.. أبرز 5 صور لـ محمد رمضان وزوجته

فيديو

إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

منيرة تكلا.. تفاصيل حريق مدرسة ابتدائية في نجع حمادي/ فيديو جراف

نحتاج الى خطاب مجتمعى.. سهير جودة: الأم تربى الرجل على أنه طاووس

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ