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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

صدى البلد

استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 27-10-2022، بعد أن شهد أول أمس ارتفاعا بنحو قرشين على مستوى كافة البنوك العاملة في مصر.

وكان سعر الدولار شهد استقرارًا حتى مستهل تعاملات أمس الأربعاء، ولكنه ارتفع في ختام تعاملات أول أمس الثلاثاء بنحو قرشين تقريبا، علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بالسوق المصرية.

وعالميًا، تراجع الدولار مقابل سلة من العملاء بينما ارتفع سعر الذهب.

سعر الدولار في البنوك 

البنك المركزي المصري، سجّل سعر الدولار في  وفقا لآخر تحديث على الموقع الرسمي الحاص به، متوسط سعر الصرف الأجنبي قد بلغ  19.64 جنيه للشراء 19.75  جنيه للبيع بارتفاع قرشين منذ أمس  بعد استقرار دام طوال أسبوعين ماضيين وحتي بداية تعامل أمس .

سعر صرف الدولار اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين “ البنك الأهلي المصري، بنك مصر” 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

وسجّل أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي  سجّل سعر الدولار 19.70 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

 في  بنك الاستثمار العربي سجل سعر صرف الدولار  19.70 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

وسجّل أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي 19.61 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنك البركة 

 وسجّل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.67 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني وصل سعر الدولار إلى 19.63 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنوك الخاصة 

وصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 19.67 جنيه للشراء و 19.73 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي اجريكول سجل سعر الدولار 19.66 جنيه للشراء و 19.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.65 جنيه للشراء و 19.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك :"بلوم، المشرق، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي، المصرف العربي الدولي" 19.63 جنيه للشراء و 19.73 جنيه للبيع.

 

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