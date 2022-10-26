العسومي:مبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة بـ5 دول عربية جاءت في توقيتها

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالمبادرة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والخاصة بقيام صندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض.

وأكد "العسومي"، أن هذه المبادرة تعكس الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ومساعيهما الكبيرة وإيمانهما الراسخ بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الراهنة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه المبادرة العربية غير مسبوقة تأتي في وقت تحتاج فيه دولنا إلى دعم اقتصاداتها بما يحقق التكامل العربي وتعزيزها وهي تضاف إلى حصيلة الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية والخُطط والبرامج الطموحة التي تتبناها لتحقيق الاستدامة ودعم اقتصاد الدول العربية خدمة لدعم العمل العربي المشترك في ظل تحديات عديدة وملحة تواجه المنطقة والعالم أجمع.

وقال العسومي إن هذه المبادرة تأتي في توقيت هام لدعم وتعزيز وتنسيق الجهود العربية المشتركة في مجال الاستثمار ومن أجل الاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها المنطقة العربية من خلال تعاون بناء ومشترك، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية تعصف بالكثير من الدول.

