الجيش السوري ينفذ مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بالتعاون مع القوات الروسية

نفذت وحدت من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الروسية مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، وذلك في ظروف مشابهة لسير الأعمال القتالية الحقيقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ اليوم الأربعاء، أن نائب القائد العام وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس ثمن جهود المشاركين من ضباط وصف ضباط وأفراد ونجاحهم التام في تنفيذ المهام المسندة، مؤكداً أهمية الاستمرار في التدريب النوعي الذي يمكّن القوات المسلحة السورية من الاضطلاع بمهامها وواجباتها الوطنية على الوجه الأكمل في كل زمان ومكان.

وشدد العماد على أن الجيش السوري قادر على متابعة مسيرة الإنجازات وتحرير كل شبر من أرض سوريا التي تخطُّ معالم الانتصار على الإرهاب وداعميه وترسّخ مقومات الأمن والاستقرار والازدهار.