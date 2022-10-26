أنت منهم | أحمد موسى يوضح المستفيدين من قرارات الحكومة اليوم

أكد الإعلامى أحمد موسى، أن هناك 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر يستفيد منها 11 مليون أسرة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك 36 مليون أسرة ستسفيد من قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، وأن الحكومة قررت تأجيل زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة قررت دعم عبر البطاقات التموينية، وأن الدعم الأخير سيستمر حتى 30 يونيو 2023، وهذا يكون لـ 10.5 ملايين أسرة، أى 36 مليون مواطن سيتفيد من دعم بطاقات التموين.

وأشار إلى أن 6 ملايين عامل بالجهاز الإداري لـ الدولة سيستفيد من الزيادة فى المرتبات، والعمال فى القطاع الخاص و من توقفت الشركات الخاصة بهم سيحصلون على دعم من الحكومة.

وكشف موسى أن الجميع سيستفيد من قرارات الحكومة، وأن الدولة تتحمل 20 مليار جنيه بسبب تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.