تسجيل صوتي خطير | أحمد موسى يفضح إرهابيا هاربا في أمريكا.. فيديو

أكد الإعلامى أحمد موسى، أنه منذ أيام قام بالحديث عن الإرهابي طاهر الشرقاوي، الذي يدعو لـ عمل تخريب بمصر، وأن هذا الإرهابي خرج وقال إنه يتحدى من يقوم بعرض فيديو له، وهو يدعو لأعمال إجرامية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، "أنه سيعرض الفيديو لـ الإرهابي، وفيديو وهو يتحدث عنه " عن أحمد موسى"، لأن هذا الإرهابي كاذب و ضمن الأشرار ".

ولفت إلى أن الإرهابي قال عنه: "ايه اللى حارقك فى عودة الخلافة، وليه تدعي كذب بأنى ادعو لـ التحريض والهجوم على أقسام الشرطة ومديريات الأمن".

وأشار موسى قائلا "أنا بعرض الحاجة ومعايا الدليل، وأنا أتحدث بصدق وعن حق، وبانحياز للوطن".

وتابع موسى: "هذا الإرهابي الكاذب يريد أن يتم عمل فوضى بمصر".