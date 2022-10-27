محافظ مطروح: يجب استلهام روح أكتوبر والتكاتف جميعًا من أجل البناء والتنمية

دعا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى اهمية استلهام روح اكتوبر وتكاتف الجميع يداً واحدة من أجل البناء والتنمية فمصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها، .

وأضاف خلال احتفالية تكريم أسر شهداء ومشاركى انتصارات حرب أكتوبر على ضرورة استكمال ملحمة التنمية من أجل بناء الجمهورية الجديدة لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لكل مصرى على أرض الوطن.

وأشاد بأبناء مطروح حراس البوابة الغربية لمصر وصمام الأمان دوماً بتضحياتهم المستمرة من أجل وطنهم وتعاونهم مع قواتنا المسلحة والشرطة .

وأكد أن معركة السادس من أكتوبر عام 1973 معجزة عسكرية بكل المقاييس في تاريخنا الحديث وخير شاهد على وحدة الدم المصرى والعربي من خلال ملحمة فداء وتضحية من أجل استعادة الأرض والكرامة مع تحقيق عبوراً عسكرياً عظيماً بالإيمان بالله والوطن ، وإتباع الأسلوب العلمي فى إدارة الحروب والإعتماد على الإنسان المصري وإحترام صموده مع ثقته في قدراته وعزيمته ، التى نراهن عليها دائماً فى تجاوز أى محنة وتخطى كل التحديات التى قد يمر بها .

وأهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اسر شهداء ومشاركى انتصارات حرب أكتوبر شهادات تقدير وهدايا عينية،موجها بمشاركة الجميع في استكمال حصر أعداد شهداء ومشاركى حرب أكتوبر١٩٧٣ من أبناء مطروح تقديرا لهم ولدورهم البطولي.