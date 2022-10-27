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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: 3100 إصابة بالكوليرا خلال 2022

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم /الخميس/، تسجيل أكثر من 3100 إصابة بالكوليرا في عموم المحافظات بينها 20 حالة وفاة وذلك خلال عام 2022، مبيناً أن محافظة كركوك تصدرت باقي المحافظات بعدد الإصابات.
 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية - "إن الوزارة تتابع الوضع الصحي الإقليمي والدول المجاورة للعراق في حال تسجيل حالات تفش وبائي سواء الكوليرا وغيرها لاتخاذ إجراءات احترازية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.


ولفت إلى أن الكوليرا مرض انتقالي ينتقل عبر الطعام والشراب الملوثين، ويعتبر من الأمراض المتوطنة منذ قرون في أغلب بلدان العالم ومنها العراق، مشيراً إلى أن مفتاح الوقاية يكون من خلال الالتزام بالاجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية أهمها غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تناول الغذاء وبعد الدخول إلى الحمام.


وأوضح أن مضاعفات المرض وحالات الوفاة تكون في كبار السن أو الأطفال ذوي الأعمار الصغيرة كونهم أكثر عرضة للوصول إلى مرحلة الخطر، لافتاً إلى أن احتمالية الشفاء من المرض عند تشخيصه في مرحلة مبكرة احتمالية عالية، خاصة قبل الوصول إلى مرحلة الجفاف.

الكوليرا العراقية

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