سفير "يونيسف": 1200 وصلة مياه للأسر الفقيرة بالمنيا

أكد السفير جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف"، أن المنظمة تسعى دائما لتنظيم العديد من المبادرات التي تهتم بالطفل والمجتمع مثل "مبادرة صحتهم ومستقبلهم" والتي تهدف إلى توعية طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة لتنظيم ندوات عن قضايا التغيرات المناخية، وذلك في إطار الإهتمام بقضايا الطفل والمجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، السفير وذلك في إطار التعاون المثمر مع المنظمة، لتقديم الخدمات وتوصيل المرافق بعدد من قري محافظة المنيا.

حضر اللقاء، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، الدكتور مجد سمير والدكتور سمير الدميري مكتب رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، الدكتورة مني عزت مدير الرقابة على المياه بالقطاع الوقائي، مجدي الجيار مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم، أمل تميم مدير إدارة التربية السكانية، ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم بالمنيا ورئيس مدينة المنيا.

وأشار "هوبكنز"إلي إنه تم تنفيذ برنامج "القرض الدوار" لتنفيذ أعمال توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا في عدد من قرى المحافظة، حيث تم توصيل 1200 وصلة بمراكز (المنيا – بني مزار – سمالوط)، بالإضافة إلى تأهيل 15 منشأة رعاية طبية بمراكز (المنيا – بني مزار – ملوي).

وأشاد سفير اليونيسيف بأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من حيث حجم وضخامة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المنيا، مؤكداً على تقديم سبل الدعم الكامل لتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة والتي تهدف لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.

ونقل نائب المحافظ تحيات وتقدير محافظ المنيا ، على الجهود المبذولة والتعاون المثمر والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومنظمة اليونيسيف، مشيرا إلى البرامج والفعاليات التي تنفذها المنظمة بقطاعات الصحة والتربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات والمرافق بقري المحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ستقوم بتنفيذ برامج توعوية بقضايا التغيرات المناخية بالمدارس الابتدائية، كما تتعاون شركة مياه الشرب والصرف الصحي مع مديرية الصحة في توصيل المرافق ببعض الوحدات الصحية.