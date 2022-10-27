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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماجد عاشور: سعيد بنتائج الناشئات ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة ونجاح التنظيم

صدى البلد

عبر ماجد عاشور مدرب منتخب مصر لتنس الطاولة عن سعادته باستضافة صالة ستاد القاهرة لبطولة مصر الدولية والتي تقام في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وقال ماجد عاشور في تصريحاته عن تنظيم البطولة :"أرى أن هذا هو الطبيعي بالنسبة لمصر الآن، فأصبحنا نتمكن من تنظيم البطولات الكبرى بشكل سهل".

وأكمل :"الانتقالات والفنادق والصالة على أعلى مستوى وسعيد جدا بذلك واتمنى تنظيم بطولات مشابهة كثيرة الفترة المقبلة".

وعن المستوى الفني للاعبي منتخب مصر بالبطولة قال:"الفائدة الكبرى من تلك البطولة هي المشاركة بأكبر عدد من اللاعبين من أجل الاستفادة من خبرات المدارس الأخرى في تنس الطاولة".

وأضاف:"الهند تشارك بجميع بطولات العالم فكانت فرصة لنا من أجل الاحتكاك معهم".

وعلى صعيد النتائج قال مدرب الفراعنة:"هنا جودة نجحت في تحقيق ميدالية ذهبية وكذلك حبيبة الباسومي استطاعت الوصول للمباراة النهائية وحصد المركز الثاني كما فازت رؤى الناغي ورؤى صلاح بالميدالية البرونزية وهذه النتائج مرضية جدا لنا وننتظر أيضا مشاركة الشباب ونتائجهم".

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