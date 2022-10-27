العراق وعمان يدينان الهجوم الإرهابي على المزار الديني في مدينة شيراز الإيرانية

أدان العراق وسلطنة عمان، اليوم /الخميس/، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مزاراً دينياً في مدينة شيراز الإيرانية.



وأعربت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - عن إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف مزاراً دينياً في مدينة شيراز، أمس، وأودى بحياة العشرات من المواطنين وإصابة آخرين.



وجددت الوزارة - في بيانها - موقف حكومة العراق الثابت من الإرهاب والعنف وأيديولوجيا التطرف، معربة عن مشاطرتها حكومة وشعب إيران ألم الحزن في هذه الأوقات، ومقدمة التعازي الصادقة لعائلات الشهداء، داعية لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى.



من جانبها، أعربت سلطنة عُمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب إيران، في الهجوم الذي استهدف مزار شاه جراغ في مدينة شيراز جنوب إيران مساء أمس وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت سلطنة عمان - في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية أوردته وكالة الأنباء العمانية - موقفها الثابت في إدانة العنف والإرهاب بكل أشكاله.