اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ بعد اجتماع الناقورة

دخل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ رسميا اليوم، بعد إتمام الإجراءات المتفق عليها بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وأممية في الاجتماع الذي عقد اليوم في بلدة الناقورة الواقعة جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل، والتي تتخذها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مقرا لها.



وخلال الاجتماع، قام الوفد اللبناني الرسمي برئاسة أنطوان شقير المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية بتسليم الرسالة الرسمية الموقعة من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون بقبول الاتفاق للمبعوث الأمريكي آموس هوكشتين الذي قام بدور الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى هذا الاتفاق.



وخلال كلمته بالاجتماع، وجه أنطوان شقير الشكر للمبعوث الأمريكي آموس هوكشتين وفريقه على جهودهم مع فريق التفاوض اللبناني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وتحت اشراف دقيق وتوجيهات رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون. كما شكر الأمم المتحدة لاستضافتها هذا الحدث، بالإضافة إلى توجيه الشكر للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للعبه دوراً مهماً في تسهيل الوصول الى خلاصة هذا الاتفاق.



وقال شقير: "لقد تم تكليفنا بتسليم الرسالة الموقعة من الرئيس ميشال عون الى السيد هوكشتين، ولاحقاً سنسلم الرسالة الموقعة من وزير الخارجية اللبناني الى السيدة يوانا فرونتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، كي يتم وضعها في نشرة قانون نشرة البحار وفي الموقع الالكتروني لشؤون المحيط وقانون البحر.



ضم وفد لبنان مفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) العميد منير شحادة، وعضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير احمد عرفة.



وعلى الجانب الآخر، تسلم هوكستين من الوفد الإسرائيلي الرسالة الرسمية الموقعة من الحكومة الإسرائيلية بقبول الاتفاق بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن جريو.