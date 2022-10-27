محاضر دولي إيطالي لتطوير خبرات حكام كرة السلة| تفاصيل

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة استضافة المحاضر الدولي الإيطالي روبرتو كياري لإدارة معسكر مفتوح لـ 15 حكمًا مصريًا حتى يوم 30 أكتوبر الجاري.

وسيضم المعسكر الحكام المصريين الواعدين الذين يتم تجهيزهم للحصول على الشارة الدولية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتثقيل الحكام وزيادة خبراتهم.

الإيطالي روبرتو كياري حكم دولي سبق له وأدار العديد من النهائيات مثل نهائي كأس العالم للسيدات في 2014 بين أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ونهائيات بطولة الدوري الأوروبي ثم تولى بعد الاعتزال مهمة الإشراف على عدد من المسابقات الكبرى آخرها كأس العالم للسيدات 2022.

وتأتي خطوة الاتحاد المصري لكرة السلة في إطار التطوير المتبع في كافة النواحي سواء الفنية على جميع المستويات، سواء من الناحية التحكيمية، أو من ناحية تطوير جميع المنتخبات في المراحل السنية المختلفة.

وجاءت هذه الخطوة بالتعاون بين الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لانضمام مصر لبرنامج فيبا بلس FIBA Plus، والذي يعمل على تطوير وتجهيز الحكام للفترة المقبلة.

ويقوم روبرتو كياري بتجهيز الحكام من خلال محاضرات نظرية وعملية خلال فترة المعسكر ومشاهدتهم في مباريات رسمية في البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة السلة في خطوة تحدث لأول مرة منذ فترة طويلة.