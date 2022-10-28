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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا .. انطلاق ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بهندسة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث ومكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة - جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس"، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدماور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتور عمرو شعت وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

تأتي ورشة العمل بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة والمجلس الثقافي البريطاني.

من المقرر أن تبدأ فعاليات ورشة العمل في تمام الحادية عشر صباحا غدا السبت، بقاعة الاحتفالات الكبري بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس.

شهد التسجيل إقبالاً شديد لأعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، طلاب البرامج الدولية، والطلاب بالمراحل الجامعية الأولي.

تم قبول التسجيل لـ ٦٣٠ مشارك لحضور ورشة العمل السبت القادم حيث تواصل مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة ومكتب رعاية المبعوثين بالجامعة مع السادة المرشحين للحضور من خلال الإيميل في الساعات الأولي من صباح اليوم.  

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

يحاضر بورشة العمل كلًا من  سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، والأستاذ أدم أهل مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

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