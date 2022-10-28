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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد .. محافظ الغربية يشارك في تدشين حفل زفاف 120 عريس وعروسة من غير القادرين .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أركان حرب أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية حفل الزفاف الجماعي  والذي نظمته محافظة الغربية والمنطقة الشمالية العسكرية، مساء اليوم، لعدد 120 عريس وعروسة من غير القادرين، بنادي ماتركس بالمنطقة اللوجيستية بطنطا، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع العبء عن كاهل الشباب، وبالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى ٤٩ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة  بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعددا من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

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وقام الحضور بالتقاط صورة تذكارية جماعية مع العرائس في المسرح الروماني للنادي ، وتقطيع العرسان والعرائس لتورتة الفرح ، كما تضمن الحفل عدد من العروض الفنية والشعبية تصدرتها فقرة الفنان أحمد جمال والفنان محمد شاهين، إلى جانب تسليم ١٢٠ جاهز  عرائس.

وأعرب محافظ الغربية عن خالص أمنياته بالتوفيق للعرائس متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم المستقبلية، موجها الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر لأبناء الوطن وخاصة من الفئات الأكثر احتياجا، كما وجه الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التي شاركت في هذا العرس.

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ونقل قائد المنطقة الشمالية تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الحفل يأتي إيماناً من القوات المسلحة بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري العظيم ، مضيفا أن عائلة المنطقة الشمالية العسكرية قد زادت اليوم 120 عريس وعروسة متمنيا لهم حياة جديدة سعيدة ، مقدما الشكر لمحافظ الغربية على استقبال العرس بالمحافظة وخروجه بهذا الشكل المشرف ، ومتحمسا لتكرار التجربة ذاتها بمحافظة كفر الشيخ.

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