فيديو لطالب يشرب سجائر داخل الفصل يثير الجدل .. تفاصيل

شهد الشهر الأول من العام الدراسى الجديد 2022-2023 ، أحداث عديدة و مختلفة منها إصابة طلاب اثر سقوط جزء من سور سلم مدرسة و فصل 6 طلاب بمدرسة ثانوي وغيرها من الأحداث .

لم يتوقف الأمر على ذلك ، ولكن ما زال مواقف تحدث تثير الجدل من جديد .

طالب يشرب سجائر داخل الفصل

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، فيديو قديم لطالب يقوم بشرب السجائر فى الفصل أثناء شرح المعلم الدرس ، وعند ملاحظة المعلم الأمر قام بطرد الطالب خارج الفصل .

وما ورد فى الفيديو كان سبب فى انتشار الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، كما اثار غضب العديد من اولياء الأمور .

وزير التعليم يكرم طفلا

على الجانب الأخر ، كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال احتفالية يوم المعلم ، الطفل جونى ماجد بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة، بعد حصوله على المركز الأول عالميا فى مسابقة الرياضيات، والتى عقدت فى دولة سنغافورة.

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اهتمام الدولة باكتشاف الموهوبين والمبدعين فى شتى المجالات، متمنيا للطفل أن يكون عالما له شأن كبير فى المستقبل.

ونشر موقع صدى البلد منذ قليل تفاصيل سند المعلم ومبادرة أنا المعلم التي أعلن وزير التربية والتعليم عنها في احتفالية يوم المعلم لمنح المعلمين مزايا مادية جديدة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان مبادرة انا المعلم عبارة عن برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين يشارك فيه مجموعة من تجار مصر.